Thibodeau: "Knicks'in yıldız oyuncu kovalaması gerek"

New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau, Knicks'in agresif bir şekilde bir yıldız oyuncu kovalaması gerektiğini söyledi.



Knicks 2013'ten beri playofflara katılamamıştı. Ancak, son birkaç yılda bir ton genç yetenek kazanması ve Thibodeau'yu yeni koçları olarak işe almasıyla, bazı ileriye yönelik adımlar atmıştı.



Hemen kazanma arzusu ve oyuncularının sınırlarını zorlamak isteyen bir koç olmasıyla bilinen Thibodeau'nun alınması, New York'ta yeni bir yöne doğru ilerleneceğinin sinyalini vermiş olabilir.



New York Daily News'ten Stefan Bondy'ye göre, Thibodeau kısa süre önce Knicks'in yıldız bir oyuncu kovalamak için agresif olması gerektiğini belirtti:



"Bazen bunu takas yoluyla yapmak zorundasınız, bazen de serbest oyuncu döneminde. Ama bana kalırsa bu fırsatların arayışındayken, oldukça agresif olmanız gerek. Bunlar kazara olan şeyler değiller. Oldurmanız lazım."