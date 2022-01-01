Thibodeau'dan medyaya mesaj: "Takımımızı bölmeyin!"

New York Knicks koçu Tom Thibodeau, medyanın takımını "bölmesini" istemediğini söyledi.



Doğu'nun ilk beş takımı arasında yer aldıkları önceki sezonun ardından hayal kırıklığı yaratan bir yıl geçiren Knicks ekibinin koçu Thibodeau'ya göre medya, takımını bölmeye çalışıyor:



"Bir maçtan hemen sonra herkes tüm cevaplara sahip oluyor ve çoğu zaman bunlara çalışmamış oluyorlar. Yani işin aslını nasıl biliyorsunuz? Ve ekibimizi bölecek hiçbir şey istemiyorum. Bir arada olalım istiyorum. Bir şeyler yazılıp çizildiğini gördüğümde, tepkim bu şekildedir."



Knicks, 32-42'lik derecesiyle şu anda Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.



