Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Thibodeau'dan medyaya mesaj: "Takımımızı bölmeyin!"

New York Knicks koçu Tom Thibodeau, medyanın takımını "bölmesini" istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks koçu Tom Thibodeau, medyanın takımını "bölmesini" istemediğini söyledi.

Doğu'nun ilk beş takımı arasında yer aldıkları önceki sezonun ardından hayal kırıklığı yaratan bir yıl geçiren Knicks ekibinin koçu Thibodeau'ya göre medya, takımını bölmeye çalışıyor:

"Bir maçtan hemen sonra herkes tüm cevaplara sahip oluyor ve çoğu zaman bunlara çalışmamış oluyorlar. Yani işin aslını nasıl biliyorsunuz? Ve ekibimizi bölecek hiçbir şey istemiyorum. Bir arada olalım istiyorum. Bir şeyler yazılıp çizildiğini gördüğümde, tepkim bu şekildedir."

Knicks, 32-42'lik derecesiyle şu anda Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal