TFF'nin ilave transfer dönemi talebine FIFA'dan ret!

TFF, FIFA'ya yapılan ilave transfer dönemi talebinin uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle kabul edilmediğini açıkladı.

17 Kasım 2025 16:07 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 17:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF'nin ilave transfer dönemi talebine FIFA'dan ret!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 Kasım'da FIFA'ya ilettiği ilave transfer dönemi talebinin uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle kabul edilmediğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 10 Kasım 2025 tarihinde FIFA'ya iletmiş olduğumuz ilave transfer dönemi talebimiz, FIFA'nın 15 Kasım 2025 tarihinde göndermiş olduğu cevap yazısı ile uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle kabul edilmemiştir." denildi.

Liglerin planlandığı ve daha önce ilan edildiği şekilde oynanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Bununla birlikte amatör futbolculara ilişkin transfer dönemi 27 Kasım 2025 tarihine kadar devam etmektedir. Bu doğrultuda mevcut statü gereğince TFF 3. Lig kulüpleri 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş futbolcuları bu tarihe kadar tescil ederek müsabaka isim listesine yazabilme ve oynatabilme hakkına sahiptir.

TFF 2. Lig statüsünde ise 01.01.2005 doğumlu ve kulübüne en az 6 ay süre ile tescilli amatör futbolcuların A takım listesine yazılmaksızın müsabaka isim listesine yazılabileceği düzenlenmiştir. TFF 3. Lig'de olduğu gibi, transferi gerçekleştirilen 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş amatör futbolcuların TFF 2. Lig'de de 6 ay beklemeksizin oynatılmasına olanak sağlanmıştır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
