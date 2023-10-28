29 Ekim

Tevfik Yamantürk kararını verdi: Aday olmayacak

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Tevfik Yamantürk kararını verdi: Aday olmayacak
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28 Ekim 2023 14:54
Son güncelleme 28 Ekim 2023 15:00
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, olağanüstü seçimli genel kurul hakkındaki kararını verdi.

Yamantürk, başkanlığa aday olmama kararı aldığını açıkladı.

İşte Tevfik Yamantürk'ten yapılan açıklama;
"10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim."




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