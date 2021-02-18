Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, yorgunluğu nedeniyle Terim tarafından dinlendiriliyordu.
Kasımpaşa maçında yedek bekleyen 26 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor deplasmanında ilk 11'de görev yapacak ve savunmanın önünde oyun kurucu olarak oynayacak.
Taylan'la birlikte Gedson Fernandes de orta sahanın merkezinde yer alırken, Belhanda'nın kulübeye çekilmesi bekleniyor.
Kasımpaşa maçında yedek bekleyen 26 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor deplasmanında ilk 11'de görev yapacak ve savunmanın önünde oyun kurucu olarak oynayacak.
Taylan'la birlikte Gedson Fernandes de orta sahanın merkezinde yer alırken, Belhanda'nın kulübeye çekilmesi bekleniyor.