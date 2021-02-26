Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın yedek kalmasının nedeni belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı
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26 Şubat 2021 12:55
Geçen haftaya kadar Galatasaray'ın en çok süre alan ismi olan Taylan Antalyalı formasını Etebo'ya bıraktı.

Taylan'ın takım içinde alternatifsiz olduğu dönemde uzun süre kasık ve adalesindeki ağrılara rağmen sakat sakat oynadığı ortaya çıktı.

Fatih Terim, Gedson Fernandes transferi ve Etebo'nun iyileşmesiyle Taylan'ı dinlendirmeye karar verdi. Taylan'ın yedek soyunduğu Kasımpaşa maçında fırsatı iyi değerlendiren Etebo formayı kaptı.

Etebo'nun performansından memnun kalan Terim, dinlendirdiği Taylan'ın dönüşü için acele etmiyor.

Erzurumspor maçında da Nijeryalı yıldız ilk 11'de olacak, Taylan ise yedek kulübesinde oturacak.



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