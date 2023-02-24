Boston Celtics forveti Jayson Tatum ve Cleveland Cavaliers guardı Donovan Mitchell, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokunmpo'yu NBA'deki en iyi oyuncu olarak tanımladılar.



ESPN'den Malika Andrews ile Ja Morant ve Luka Doncic'in de yer aldığı bir röportajda Tatum, Antetokounmpo'nun neden diğerlerinden üstün olduğuna inandığını şu ifadelerle anlattı:



"Oyunun her iki tarafını da etkileme biçimi, skor üretebilmesi, ribaund alabilmesi ve hep kendini vererek oynamasından ötürü. Hepimizin kötü geceleri oluyor ama onun kötü gecesi 25 sayı ve 15 ribaund falan oluyor. Ayrıca şampiyonluk da kazanmıştı."



Sezonda 31.8 sayı, 12.2 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarına sahip olan Giannis, ligde hem sayı hem de ribaund kategorilerinde ilk beşte yer alan tek oyuncu.





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