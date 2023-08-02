NBA efsanesi Tracy McGrady, Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın Miami Heat'e takas talebinde bulunmayı hak ettiğini öne sürdü.



Colin Cowherd ile The Herd'e konuk olan T-Mac, Lillard'ın son 11 yılda Trail Blazers'a olan bağlılığını ve katkılarını överken, yıldız oyuncunun önemli bir rol oynayabileceği bir takımla şampiyonluk peşinde koşma fırsatını hak ettiğini belirtti:



"Dame, Portland'da şampiyonluk kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Onlara elinden geleni verdi ve bence menajeri ile kendisinin oynayacak fazla senesi kalmadığı konusunda hemfikirler. Bu yüzden bir şampiyonluk kazanıp bunun da gerçekten büyük bir parçası olmak istiyor. Bunu da Miami'de yapabileceğini düşünüyor."



Lillard'ın Heat'e katılma arzusu bir süredir biliniyor olsa da, Trail Blazers ile Heat arasında henüz bir anlaşma imzalanmış değil. Diğer takımların ilgi göstermesine rağmen, Lillard'ın menajeri, oyuncusunun Miami'ye takaslanmak istediğini açıkça belirtmiş ve Portland'a beklentilerini karşılayan bir anlaşma için baskı yapmıştı.



