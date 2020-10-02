Swansea'de Andre Ayew için transfer açıklaması

Swansea City teknik direktörü Steve Cooper, Andre Ayew'in takımdaki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Swansea'de Andre Ayew için transfer açıklaması
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02 Ekim 2020 16:32
Geçtiğimiz sezon play-offlarda kaybederek Premier Lig fırsatını kaçıran Swansea'de gündem Andre Ayew oldu. Teknik direktör Steve Cooper, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyen isim için açıklamalarda bulundu.

Cooper, transferi tartışılan ismin takımda kalacağına inanıyor.

"BANA SÖYLEYECEKTİR"

Tecrübeli teknik adam açıklamasında; "Andre ile düzenli olarak konuşuyoruz. Bir gelişme olursa bana dürüst olacağından eminim. Şu an normal düzende devam ediyoruz." dedi.

Andre Ayew'in takımıyla beraber yeniden Premier Lig'e yükselmek için mücadele etmesi bekleniyor. Ganalı oyuncunun, takımıyla olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.



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