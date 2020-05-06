2007-2009 yıllarında Süper Lig'de mücadele eden Hacettepe'de şu an Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Bursa Yıldırımspor'da oynayan Cevher Toktaş (33), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan 5 yaşındaki oğlunu boğduğu gerekçesiyle tutuklandı.



Alınan bilgiye göre Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı 23 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü.



Çocuk, bu hastanede Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı. Bir süre sonra odadan çıkan Cevher Toktaş, çocuğunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istedi.



Doktorların kalp masajı yaparak müdahale etmesinin ardından yoğun bakım servisine alınan Kasım Toktaş, yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, Kovid-19 testlerinin de negatif çıkmasının ardından normal ölüm raporu düzenlenerek ailesine teslim edildi.



Kasım Toktaş'ın cenazesi aile bireylerince Osmangazi ilçesindeki Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.



- Cinayeti itiraf etti



Bunun ardından 4 Mayıs akşamı Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giden Cevher Toktaş, oğlunu kendisinin öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.



Toktaş'ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadelerinde, refakatçi olarak bulunduğu sırada bir anlık sinirle odada bulunan yastıkla oğlunu boğduğunu itiraf ettiği, olayı daha önce başka kimseye anlatmadığını pişmanlık duyduğunu belirttiği öğrenildi.



Cevher Toktaş'ın eşinin de kocasının iki aydır içine kapanık olduğunu, bir ay önce ona epilepsi teşhisi konulduğunu anlattığı ifade edildi.



Çocuğun mezarı polis ekiplerince açılarak cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Cevher Toktaş ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Futbola Bursa'da başlayıp Orhangazi Belediyespor'da profesyonel olan Cevher Toktaş, 2007-2009 yıllarında Süper Lig'de mücadele eden Hacettepe'nin yanı sıra alt liglerde Tarsus İdman Yurdu, Kahramanmaraşspor, Karacabey Belediyespor'un da aralarında olduğu başka takımlarda da oynamıştı.



