Süper Lig'de yeni sezonun adı netleşti

SÜPER LİG'DE GEÇTİĞİMİZ SEZONLAR

CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Ülke olarakile mücadelemiz devam ederken, futbol dünyası da çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile desteklerini sürdürüyor. Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına bakan veile mücadelesinde yenik düşerek ilk sağlık şehidi olan'nun adıtarihine geçirilecek.TFF 1. Lig'de ilk olarak İstanbulspor ve Süper Lig'de ilk olarak Beşiktaş'ın önerisiyle gündeme gelen, "Süper Lig'de yeni sezonun adı "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu" olsun önerisi tüm kulüpler tarafından olumlu karşılandı.Süper Lig ekiplerinin "ortak kararı" sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri de 2020-2021 sezonunun "" olarak oynanmasına onay verdi.TFF Yönetim Kurulu'nda karar bir kez daha görüşüldükten sonra federasyon yeni sezonun adını resmi olarak açıklayacak ve önümüzdeki sezon Cemil Taşcıoğlu anısına oynanacak.Süleyman Seba SezonuHasan Doğan SezonuTurgay Şeren Sezonuİlhan Cavcav SezonuLefter Küçükandonyadis SezonuCemil Usta SezonuProf. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına bakan hekim oldu ve virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Tıp dünyasında çok sevilen bir şahsiyet olan Prof. Dr. Taşçıoğlu, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına bakan sağlık şehidi oldu.Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 1952 yılında Rize'de dünyaya geldi.Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından mecburi hizmetini Şanlıurfa'da tamamladı. Daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı.Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü. İstanbul Tıp Fakültesinde hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Taşcıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu.Bu alana ilişkin birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.