Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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14 Ekim 2020 11:32
Milli ara sonrası geri dönecek olan Süper Lig'de 5. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İşte haftanın hakemleri:






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