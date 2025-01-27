Süper Ligde 23. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı açıklandı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalması halinde 23. haftanın maç programında değişikliğe gidilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Ligde 23. hafta programı açıklandı
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27 Ocak 2025 16:49
Son güncelleme 27 Ocak 2025 16:58
TFF, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programını açıkladıı.

Yapılan açıklamada Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalması halinde 23. haftanın maç programında değişikliğe gidileceği belirtildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Program, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin muhtemel Play-Off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlanmıştır.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray Spor Kulübü'nün; bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor A.Ş. - İkas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."

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