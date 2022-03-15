Süper Lig'de toplu sonuçlar ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı. Haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de toplu sonuçlar ve puan durumu
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15 Mart 2022 01:09
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı, GZT Giresunspor da yine sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor, en yakın takipçisinin 15 puan önünde 70 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 29. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-1

Trabzonspor-Göztepe: 4-2

Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 2-3

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5

GZT Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

 Puan durumu

  O G B M A Y Av. Puan
1.TRABZONSPOR 29 21 7 1 56 23 33 70
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 29 16 7 6 47 31 16 55
3.FENERBAHÇE 29 14 8 7 48 34 14 50
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 29 14 5 10 41 29 12 47
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 29 13 7 9 53 47 6 46
6.ATAKAŞ HATAYSPOR 29 14 4 11 47 45 2 46
7.ADANA DEMİRSPOR 29 12 9 8 44 31 13 45
8.BEŞİKTAŞ 29 12 9 8 43 38 5 45
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 29 11 7 11 33 43 -10 40
10.YUKATEL KAYSERİSPOR 29 10 8 11 43 45 -2 38
11.GALATASARAY 29 10 8 11 39 42 -3 38
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 29 10 8 11 30 35 -5 38
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 29 9 10 10 38 37 1 37
14.GAZİANTEP FK 29 10 7 12 37 41 -4 37
15.KASIMPAŞA 29 9 8 12 43 43 0 35
16.GZT GİRESUNSPOR 29 10 5 14 31 33 -2 35
17.ALTAY 29 8 5 16 30 41 -11 29
18.GÖZTEPE 29 7 6 16 36 48 -12 27
19.ÇAYKUR RİZESPOR 29 6 5 18 26 53 -27 23
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 29 5 5 19 23 49 -26 20
30. hafta programı

Ligde 30. haftanın programı şöyle:

18 Mart Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19 Mart Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)

20 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

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