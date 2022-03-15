Süper Lig'de toplu sonuçlar ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı, GZT Giresunspor da yine sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor, en yakın takipçisinin 15 puan önünde 70 puanla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligin 29. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-1
Trabzonspor-Göztepe: 4-2
Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 2-3
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5
GZT Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
Puan durumu
30. hafta programı
Ligde 30. haftanın programı şöyle:
18 Mart Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19 Mart Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)
20 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
Haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı, GZT Giresunspor da yine sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor, en yakın takipçisinin 15 puan önünde 70 puanla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligin 29. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-1
Trabzonspor-Göztepe: 4-2
Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 2-3
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5
GZT Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.TRABZONSPOR
|29
|21
|7
|1
|56
|23
|33
|70
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|29
|16
|7
|6
|47
|31
|16
|55
|3.FENERBAHÇE
|29
|14
|8
|7
|48
|34
|14
|50
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|29
|14
|5
|10
|41
|29
|12
|47
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|29
|13
|7
|9
|53
|47
|6
|46
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|29
|14
|4
|11
|47
|45
|2
|46
|7.ADANA DEMİRSPOR
|29
|12
|9
|8
|44
|31
|13
|45
|8.BEŞİKTAŞ
|29
|12
|9
|8
|43
|38
|5
|45
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|29
|11
|7
|11
|33
|43
|-10
|40
|10.YUKATEL KAYSERİSPOR
|29
|10
|8
|11
|43
|45
|-2
|38
|11.GALATASARAY
|29
|10
|8
|11
|39
|42
|-3
|38
|12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|29
|10
|8
|11
|30
|35
|-5
|38
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|29
|9
|10
|10
|38
|37
|1
|37
|14.GAZİANTEP FK
|29
|10
|7
|12
|37
|41
|-4
|37
|15.KASIMPAŞA
|29
|9
|8
|12
|43
|43
|0
|35
|16.GZT GİRESUNSPOR
|29
|10
|5
|14
|31
|33
|-2
|35
|17.ALTAY
|29
|8
|5
|16
|30
|41
|-11
|29
|18.GÖZTEPE
|29
|7
|6
|16
|36
|48
|-12
|27
|19.ÇAYKUR RİZESPOR
|29
|6
|5
|18
|26
|53
|-27
|23
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|29
|5
|5
|19
|23
|49
|-26
|20
Ligde 30. haftanın programı şöyle:
18 Mart Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19 Mart Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)
20 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)