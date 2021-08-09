Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır

Takım Stat Kapasite Yapım/Yenileme yılı Adana Demirspor Yeni Adana 33.000 2021 Alanyaspor Bahçeşehir Okulları 10.128 2011 Altay Bornova Aziz Kocaoğlu 9.138 2016 Atakaş Hatayspor Yeni Hatay 25.000 2021 Beşiktaş Vodafone Park 42.590 2016 Çaykur Rizespor Çaykur Didi 15.332 2009 Fenerbahçe Ülker 47.834 2006 Fraport TAV Antalyaspor Antalya 32.537 2015 Galatasaray Türk Telekom 52.223 2011 Gaziantep Kalyon 33.502 2017 Giresunspor Çotanak Spor Kompleksi 22.028 2021 Göztepe Gürsel Aksel 19.713 2020 İttifak Holding Konyaspor Konya Büyükşehir Belediye 42.000 2014 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 13.856 2010 Kayserispor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 32.864 2009 Medipol Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17.156 2014 Sivasspor Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül 27.532 2016 Trabzonspor Medical Park 40.782 2016 Vavacars Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat 74.753 2002 Yeni Malatyaspor Yeni Malatya 25.745 2017 617.713

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 64. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda.Ligde sezon, 13 Ağustos Cuma günü son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.Süper Lig'de mücadele edecek 20 takım, maçlarını 20 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 13 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Antalya ile İzmir'den 2'şer, Adana, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Rize, Sivas ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında Vavacars Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı geliyor.Türkiye'nin en fazla seyirci kapasiteli tesisi konumundaki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 76 bin 761 koltuk bulunuyor.Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla seyirci kapasitesi Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 52 bin 223 kişi.Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü saha konumunda.Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı sahip.Ligin yeni ekibi Altay'ın yapımı devam eden Alsancak Stadı tamamlanana kadar maçlarını oynayacağı stadın 9 bin 138 kişilik kapasitesi bulunuyor.Alanyaspor'un maçlarını yapacağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 128 koltukla en az kapasiteye sahip ikinci saha konumunda.Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen toplam 617 bin 713 kapasiteye sahip modern statlarda oynanacak.Açılışları bu yıl içinde gerçekleşen Yeni Hatay, Yeni Adana ve Giresun'daki Çotanak Spor Kompleksi ligin en yeni statları olarak dikkati çekiyor.İstanbul'daki Türk Telekom Stadı, Vodafone Park ve Başakşehir Fatih Terim Stadı, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Sivas'taki Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı, Gaziantep'teki Kalyon Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı, Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize'deki Çaykur Didi Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı ile Yeni Malatya Stadı, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı son dönemde yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda maçların yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri şöyle: