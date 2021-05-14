Süper Lig'de son haftanın hakemleri

Süper Lig'de son hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de son haftanın hakemleri
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14 Mayıs 2021 14:10
Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

Ankaragücü-Alanyaspor: Ümit Öztürk

Sivasspor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

Rizespor - Başakşehir: Koray Gençerler

Hatayspor - Gaziantep FK: Serkan Tokat

Antalyaspor - Konyaspor: Suat Arslanboğa

Fatih Karagümrük - Denizlispor: Atila Karaoğlan

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