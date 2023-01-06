Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 17. hafta bitti, 18. haftanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Heyecan dolu maçlar öncesinde yeni şampiyonluk oranları açıklandı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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06 Ocak 2023 14:44
Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında kazandı ve sarı-lacivertlilerin oranı 1.85'ten 1.65'e çekildi, favori olarak gösterildi.

Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından, sarı-kırmızılıların oranı 2.85'ten 2.65'e güncellendi.

Haftayı BAY geçen Beşiktaş'ın oranı 8.00 olarak sabit kaldı..

Trabzonspor'un Giresunspor galibiyetinin ardından bordo-mavililere 10.00 oran verildiği belirtildi.

Öte yandan Başakşehir'e 12.50, Adana Demirspor'a 30.00 ve Konyaspor'a 40.00 oran belirlendi.

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