Süper Lig'de maçlar 18 statta yapılacak

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı, 13 şehirdeki 18 farklı stadyumda yaşanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı, bu sezon Kasımpaşa'nın yanı sıra Eyüpspor'un da iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de maçlar 18 statta yapılacak
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07 Ağustos 2024 13:41
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 13:44
Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu Süper Lig'de 67. sezonun heyecanı, 18 farklı statta yaşanacak.

AA'nın, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi hazırladığı dosya haberde, maçların oynanacağı statlar ele alındı.

Ligde 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek 19 takım, maçlarını 18 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 13 şehirdeki statlarda gerçekleştirilecek.

Ligde İstanbul'dan 6, Antalya'dan 2, İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Rize, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Sivas ve Trabzon'dan birer takım mücadele edecek.

En fazla seyirci kapasiteli statlar

Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park geliyor.

2011'den bu yana hizmet veren RAMS Park'ta 52 bin 468 koltuk bulunuyor.

Fenerbahçe'nin iç saha müsabakalarını oynadığı Ülker Stadı, RAMS Park'ın ardından en fazla seyirci kapasitesine sahip ikinci stat olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 47 bin 544.

Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı da 42 bin 445 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü stat konumunda yer alıyor.

En az kapasite Bodrum İlçe Stadı'nda

Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin iç saha maçlarını oynayacağı Bodrum İlçe Stadı, yeni sezonda en az koltuk kapasitesine sahip saha olarak dikkati çekiyor.

Yenileme çalışmalarının sürdüğü stadyumun mevcut koltuk kapasitesi 3 bin 925.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı, bu sezon ev sahibi Kasımpaşa'nın yanı sıra ligin yeni ekibi ikas Eyüpspor'un da iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatayspor ise geçen sezon olduğu gibi 2024-2025'te de iç saha müsabakalarını Mersin Stadı'nda oynayacak.

Modern statlar

Süper Lig maçları son yıllarda yapılan ve yenilenen modern statlarda oynanacak.

RAMS Park, Tüpraş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Papara Park, Gürsel Aksel Stadı, BG Grup 4 Eylül Stadı, Yeni Adana Stadı, Mersin Stadı, Kalyon Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Gain Park (Alanya Oba Stadı), RHG EnerTürk Enerji Stadı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı ve Çaykur Didi Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

Ülker Stadı 2006'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadı ise 2010'da tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet vermeye devam ediyor.

Bodrum İlçe Stadı'nda ise yenileme çalışmaları sürüyor.

Statlar ve kapasiteleri

TFF verilerine göre, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda oynanacak maçların yapılacağı statların koltuk kapasiteleri şöyle:

TakımStatKapasiteYapım/Yenileme yılı
Adana Demirspor Yeni Adana 30960 2021
Corendon Alanyaspor Gain Park 9789 2011
Atakaş Hatayspor Mersin 25000 2013
Beşiktaş Tüpraş 42445 2016
Sivasspor BG Grup 4 Eylül 27734 2016
Fenerbahçe Ülker 47544 2006
Antalyaspor Corendon Airlines Park Antalya 29307 2015
Galatasaray RAMS Park 52468 2011
Gaziantep FK Kalyon 30320 2017
Çaykur Rizespor Çaykur Didi 14850 2009
ikas Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan 13797 2010
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 13797 2010
Konyaspor MEDAŞ Konya Büyükşehir 41600 2014
RAMS Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17156 2014
Göztepe Gürsel Aksel 19713 2020
Trabzonspor Papara Park 41131 2016
Sipay Bodrum FK Bodrum İlçe 3925 2024
Bellona Kayserispor RHG EnerTürk Enerji 32864 2009
Samsunspor Samsun Yeni 19 Mayıs 33919 2017


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