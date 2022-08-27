Süper Lig'de istifa kararı

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, istifa etti. Dalcı, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada yönetime istifasını sunduğunu açıkladı.



49 yaşındaki teknik adam, "Çok üzgünüz böyle bir skorla mağlup olduğumuz için. Ankaragücü camiasından özür diliyoruz. Bir senedir burada çalışıyoruz, burada güzel günlerim geçti. Şampiyon olduk, takımı layık olduğu lige taşımak nasip oldu. Kulübün önünü açmak lazım. Belki çok erken ama burası Türkiye, belli şeylere insanlar dayanamıyor. İlk gitmesi gerekenler hocalar oluyor. Ankaragücü'ne bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum. Güçlü bir takım kurduğumuzu biliyoruz. An itibariyle istifamı verdim, yönetim kurulu değerlendirecek." diye konuştu.



Mustafa Dalcı yönetiminde Süper Lig'e yükselen Başkent temsilcisi, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 puan aldı.





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