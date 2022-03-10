"Süper Lig'de bu sezon tescil edilmesin" iddiasına yanıt

Çaykur Rizespor Kulübü, sosyal medyada yer alan "Lig tescil edilmesin" iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Süper Lig'de bu sezon tescil edilmesin' iddiasına yanıt
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10 Mart 2022 21:34
Sosyal medyada yer alan "Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran şaibe olduğu nedeniyle sezonun tescil edilmemesini talep etti" yönündeki iddialara yanıt geldi.

Karadeniz ekibinin resmi hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu duyuruldu.

İŞTE Ç.RİZESPOR'UN AÇIKLAMASI

"Bazı yayın organlarında ve haber sitelerinde yer alan "Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran şaibe olduğu gerekçesiyle TFF'den bu sezonun tescil edilmemesini talep etti" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün ve Başkanımız Tahir Kıran'ın böyle bir talebi olmadığı gibi bu tür taleplerin de kesinlikle karşısındadır.

Tamamen hayali olarak kurgulanan bu haberlerin doğru olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz."

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