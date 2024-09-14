Süper Lig'de 107 yabancı transferi!

Süper Lig ekipleri geride kalan yaz transfer döneminde 107 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. Galatasaray ve Kasımpaşa, transferlerinin tamamını yabancı oyuncularla yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 107 yabancı transferi!
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14 Eylül 2024 00:40
Son güncelleme 14 Eylül 2024 00:42
Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 107 yabancı futbolcu kattı.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2024-25 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Ligde mücadele eden ekipler, kadrosuna 158 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen oyunculardan 51'ini yerli, 107'sini yabancı futbolcular oluşturdu.

En fazla yabancıyı Gaziantep FK aldı

Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine Gaziantep FK imza attı.

17 transferle en fazla takviye gerçekleştiren kulüp olan kırmızı-siyahlıların takviyelerinden 12'si yabancı oldu.

Gaziantep FK'nin ardından en fazla yabancıyı ise Trabzonspor ve Göztepe aldı. Her iki takım da kadrosunu 13 futbolcuyla takviye ederken, bu oyuncuların 9'u yabancı isimlerden oluştu.

Transfer yasağı bulunan Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ile Samsunspor kadrolarına takviye yapamazken en az yabancı oyuncuyu 4'er futbolcuyla Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe transfer etti.

En fazla Portekizli ve Brezilyalı geldi

Süper Lig'de transfer yapan 16 kulüp, 47 farklı ülke vatandaşı 107 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarken bu futbolcular arasında en büyük pay 9'ar oyuncuyla Portekizliler ve Brezilyalılar'ın oldu.

Bu oyuncuları 7 Nijeryalı, 6'şar Fransız, Senegalli ve Sırp, 4'er Bosna Hersekli, Hırvat ve İngiliz, 3'er Polonyalı ve Yunan futbolcu takip etti.

Arnavutluk, Belçika, Çekya, Demokratik Kongo, Fas, Gana, Gambiya, İtalya, Kamerun ve Romanya vatandaşı 2'şer oyuncu Süper Lig kulüpleriyle sözleşme imzaladı.

Bu ülkeler dışında Almanya, Angola, Arjantin, Avusturya, Bulgaristan, Cezayir, Curaçao, Danimarka, Ekvador, Fildişi Sahili, Güney Kore, İspanya, İsviçre, Japonya, Karadağ, Kongo, Kosta Rika, Macaristan, Mali, Martinik, Norveç, Orta Afrika, Paraguay, Tanzanya, Ukrayna ve Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan birer oyuncu da Süper Lig'deki kulüplerle anlaşmaya vardı.

2 takım yalnızca yabancı oyuncu aldı

Süper Lig'de kulüpler 107 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalarken Galatasaray ve Kasımpaşa, transferdeki tercihlerin tamamını yabancı oyunculardan yana kullandı.

2 kulüp de kadrosuna 6'şar yabancı futbolcu dahil ederken, Kasımpaşa bu transferlerin tamamını yurt dışındaki kulüplerden, Galatasaray ise 5 oyuncuyu yurt dışından, Michy Batshuayi'yi ise yurt içinden kadrosuna kattı.

Yabancı futbolcu transfer sayıları


Takım

 Toplam transfer

 Yabancı
Gaziantep FK

 17

 12
Göztepe

 13

 9
Trabzonspor

 13

 9
Konyaspor

 16

 8
Bodrum FK

 13

 7
Çaykur Rizespor

 10

 7
Sivasspor

 8

 7
Antalyaspor

 10

 6
Beşiktaş

 8

 6
Eyüpspor

 10

 6
Galatasaray

 6

 6
Hatayspor

 7

 6
Kasımpaşa

 6

 6
Alanyaspor

 8

 4
Başakşehir

 6

 4
Fenerbahçe

 7

 4
 

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