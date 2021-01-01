Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Suns, Nuggets'a karşı ilk maçı kazandı

Phoenix Suns, PHX Suns Arena'da oynanan Batı Konferansı yarı finalleri serisinin 1. maçında, konuk Denver Nuggets'ı 122-105 mağlup ederek seride 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns, PHX Suns Arena'da oynanan Batı Konferansı yarı finalleri serisinin 1. maçında, konuk Denver Nuggets'ı 122-105 mağlup ederek seride 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Suns'ın liderliğini, 23 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynayan Mikal Bridges üstlendi. Chris Paul 21 sayı, 6 ribaund ve 11 asistle oynarken, Devin Booker 21 sayı, 4 ribaund ve 8 asistle, Deandre Ayton ise 20 sayı ve 10 ribaund ile maçı tamamladı. Beş ilk beş oyuncusu da en az 14 sayıyla maçı tamamlamış oldu.

Nuggets'ta ise 22 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 3 blokla oynayan Nikola Jokic, takımının en skorer ismiydi. Aaron Gordon 18 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma ile oynarken, Michael Porter Jr. 15 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle, Facundo Campazzo ise 14 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle katkı sağladı.

Serinin 2. maçı, Çarşamba günü Phoenix'te oynanacak.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal