Suns, Nuggets'a karşı ilk maçı kazandı

Phoenix Suns, PHX Suns Arena'da oynanan Batı Konferansı yarı finalleri serisinin 1. maçında, konuk Denver Nuggets'ı 122-105 mağlup ederek seride 1-0 üstünlüğü yakaladı.



Suns'ın liderliğini, 23 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynayan Mikal Bridges üstlendi. Chris Paul 21 sayı, 6 ribaund ve 11 asistle oynarken, Devin Booker 21 sayı, 4 ribaund ve 8 asistle, Deandre Ayton ise 20 sayı ve 10 ribaund ile maçı tamamladı. Beş ilk beş oyuncusu da en az 14 sayıyla maçı tamamlamış oldu.



Nuggets'ta ise 22 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 3 blokla oynayan Nikola Jokic, takımının en skorer ismiydi. Aaron Gordon 18 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma ile oynarken, Michael Porter Jr. 15 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle, Facundo Campazzo ise 14 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle katkı sağladı.



Serinin 2. maçı, Çarşamba günü Phoenix'te oynanacak.



