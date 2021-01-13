Sumudica, tercümanın da başını yaktı

Bu sezon Süper Lig'de sürpriz bir çıkış yapan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Sumudica ile vedalaşılmasıyla birlikte bir ayrılık da tercüman kadrosunda yaşandı.

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Sumudica, tercümanın da başını yaktı
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13 Ocak 2021 12:41
Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Marius Sumudica gönderildikten sonra bir ayrılık da tercüman kadrosunda yapıldı.

Takıma Sumudica ile birlikle gelen tercüman Oğuzhan Erdoğmuş gönderildi. 1 ay önce yeni bebeği olan Oğuzhan Erdoğmuş'un karardan dolayı büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

'Bu soruyu nasıl sorayım?' demişti?

Gaziantep FK yönetimi ile Sumudica kavgasında tercüman Oğuzhan Erdoğmuş, zorlu anlar yaşamıştı. Sivasspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Sumudica, "Eşimi arayacağım, bana para göndersin" demiş, bunun üzerine muhabir, "Hocanın şu an parası yok mu?" sorusunu yöneltmişti.

Sumudica'nın tercümanı Erdoğmuş ise bu soruyu duyunca, "Abi bu nasıl bir soru yahu? Parası var adamın, niye parası olmasın?" tepkisini vermişti.

Kayserispor'da da çalışmıştı

Görevine son verilen Tercüman Erdoğmuş daha önce Kayserispor'da da çalışmıştı. Erdoğmuş, alacaklarının uzun bir süre ödenmemesi nedeniyle kulübü mahkemeye vermiş ve haklı bulunmuştu. 

 


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