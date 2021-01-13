'Bu soruyu nasıl sorayım?' demişti?

Kayserispor'da da çalışmıştı

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Marius Sumudica gönderildikten sonra bir ayrılık da tercüman kadrosunda yapıldı.Takıma Sumudica ile birlikle gelen tercüman Oğuzhan Erdoğmuş gönderildi. 1 ay önce yeni bebeği olan Oğuzhan Erdoğmuş'un karardan dolayı büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.Gaziantep FK yönetimi ile Sumudica kavgasında tercüman Oğuzhan Erdoğmuş, zorlu anlar yaşamıştı. Sivasspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Sumudica,Sumudica'nın tercümanı Erdoğmuş ise bu soruyu duyunca, "" tepkisini vermişti.Görevine son verilen Tercüman Erdoğmuş daha önce Kayserispor'da da çalışmıştı. Erdoğmuş, alacaklarının uzun bir süre ödenmemesi nedeniyle kulübü mahkemeye vermiş ve haklı bulunmuştu.