Sumudica'nın takımda istemediği Galatasaraylı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, lige iyi bir başlangıç yapamamış ve 4 hafta sonunda Başakşehir'le beraber puan alamayan iki takımdan biri olmuştu. Teknik direktör değişimine giden Gaziantep FK, takımın başına Marius Sumudica'yı getirmişti. Romen teknik adam göreve hızlı bir başlangıç yaptı ve Galatasraylı futbolcuyu istemediğini, yerine bir transfer yapılmasını talep etti. İşte detaylar...



SUMUDİCA İLE 1 YILLIK ANLAŞMA



Gaziantep FK, Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı. 2019-2021 yılları arasında Gaziantep'te 51 müsabakaya çıkan ve 1.55 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, Gaziantep FK'nin başına tekrar gelmiş oldu.



GÜNAY GİTTİ, BATUHAN GELDİ



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, kaleci transferin, Gaziantep FK'nin başarılı kaptanı Günay Güvenç'i alarak çözmüştü. Bu transfer için Gaziantep FK'ya 250 bin euro bonservis ödeyen Galatasaray, genç kaleci Batuhan Şen'i de kiralık vermişti ve yıllık ücretinin de Sarı-Kırmzılılar tarafından ödeneceği açıklanmıştı. Galatasaray, Günay'la da yıllık 19 milyon TL'den 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.



SUMUDİCA BATUHAN'I İSTEMİYOR



Trendyol Süper Lig'e 4 hafta sonunda puan alamadan başlayan Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırıp yerine daha önce de takımı çalıştıran Marius Sumudica'yı getirdi. Rumen teknik direktörün gelir gelmez takımdan bir isime eksi not verdi.



BATUHAN'I BEĞENMEDİ



Gaziantep basınından Telgraf'ın haberine göre Marius Sumudica, Galatasaray'dan kiralık olarak takımın kalesini koruyan 24 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'i takımında istemediğini ve yabancı bir kaleci transfer edeceği iddia edildi.



TRİBÜNLER ISLIKLADI



Gaziantep FK'daki performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan Batuhan Şen, Süper Lig'in 4. haftasında Kırmızı-Siyahli ekibin Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olduğu maçta taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.



4 MAÇTA 10 GOL YEDİ



Süper Lig'in ilk 4 haftasında da Gaziantep FK'nın kalesinde maça ilk 11 başlayan Batuhan Şen tam 10 gol yiyerek kötü bir istatistik yakaladı.



