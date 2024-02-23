NBA, Detroit Pistons pivotu Isaiah Stewart'a, Phoenix Suns'ın pivotu Drew Eubanks ile "fiziksel münakaşa başlattığı" gerekçesiyle üç maçlık uzaklaştırma cezası verdi.



Ligden yapılan açıklamada, Stewart'ın 14 Şubat'ta iki takım arasında oynanan maç öncesinde Eubanks'e "yumruk attığı ve ittiği" belirtildi.



ESPN'den Bobby Marks'a göre Stewart'ın, maaşından 108.966 dolar kaybedeceği açıklandı.



Oyuncular arasında çıkan tartışmanın ise nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.



Stewart, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 31 Ocak'tan beri parkelerden uzaktı ve bu sezon oynadığı 35 maçta 11 sayı, 6,8 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU