Memphis Grizzlies pivotu Steven Adams'ın, sağ arka çapraz bağından ameliyat olacağı için sezonu kapattığı bildirildi.
Operasyonsuz rehabilitasyon denemesinin sonuç vermemesiyle bu yola başvuran Adams'ın gelecek sezon öncesinde tamamen iyileşmesinin beklendiği açıklandı.
2024-25 sezonu sonuna dek Grizzlies'le sözleşmeli olan Adams, önceki sezon 8.6 sayı, 11.5 ribaund ve 1.1 blok ortalamalarına sahipti.
Operasyonsuz rehabilitasyon denemesinin sonuç vermemesiyle bu yola başvuran Adams'ın gelecek sezon öncesinde tamamen iyileşmesinin beklendiği açıklandı.
2024-25 sezonu sonuna dek Grizzlies'le sözleşmeli olan Adams, önceki sezon 8.6 sayı, 11.5 ribaund ve 1.1 blok ortalamalarına sahipti.