12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-135'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-033'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Stefano Manzi, 2025 Dünya Supersport şampiyonluğunu ilan etti

İtalyan Motosikletçi Stefano Manzi, 2025 Dünya Supersport şampiyonluğunu ilan etti.

calendar 12 Ekim 2025 15:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stefano Manzi, 2025 Dünya Supersport şampiyonluğunu ilan etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalyan motosikletçi Stefano Manzi, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. etabında hafta sonunun son yarışını kazanarak, 2025'te sezonun son ayağı öncesinde şampiyonluğunu ilan etti.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında ikinci ve son yarış da Estoril Pisti'nde gerçekleştirildi.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. etabında hafta sonunun son yarışında 3. turda liderliği ele geçirirken, devam eden turlarda da zaman zaman liderliğini sürdürdü. Ancak yarışın bitimine 6 tur kala Can, motoru teknik sorunlar nedeniyle olduğu tahmin edilerek istediği hızlara ulaşamadı ve gerilerde kaldı. Milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz'de son yarışı 9. sırada bitirebildi.


Portekiz'de hafta sonunun son yarışını Pata Yamaha Ten Kate Racing ekibinden İtalyan sürücü Stefano Manzi, birinci sırada tamamladı. Bu sonuçla sezonda 10 yarış galibiyeti kazanan Stefano Manzi, son etap öncesinde 2025 Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etti.

Estoril'de son yarışı, Feel Racing WorldSSP takımından Alman sürücü Philipp Oettl ikinci sırada, Kawasaki WorldSSP ekibinden İspanyol Jeremy Alcoba da üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonada genel klasmanda son etap öncesinde bu sonuçlarla 425 puanla Stefano Manzi birinci, 343 puanla milli motosikletçi Can Öncü ikinci, PTR Triumph Factory Racing ekibinden İngiliz sürücü Tom Booth-Amos da 233 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Böylece Can Öncü de son etap öncesinde 2025 Dünya Supersport Şampiyonası'nı ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son ayağı 17-19 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Jerez Pisti'nde koşulacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.