Sporting'in eski isminden Kerem Aktürkoğlu yorumu

Sporting'in eski sportif müdürü Carlos Freitas, Porto'nun golcüsü Samu Aghehowa ve Benfica'nın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.



'KEREM'İN GYÖKERES'İN SEVİYESİNE ULAŞMASI İÇİN...'



Portekiz basınından Bancada'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: "Carlos Freitas, Kerem Aktürkoğlu'nun Viktor Gyökeres'in seviyesine ulaşması için hala kat etmesi gereken bir yol olduğuna inanıyor.



'PORTEKİZ LİGİ OLAĞANÜSTÜ İSİMLERE SAHİP'



Portekiz ligi bazı olağanüstü isimlere sahip. Şimdiye kadar Viktor Gyökeres, Samuel Omorodion ya da Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncular medya tarafından tanındı.



'GYÖKERES'İ FARKLI SEVİYEDE GÖRÜYOR'



Carlos Freitas bu oyuncuların gelişimini tartıştı. Ancak özellikle Gyökeres hakkındaki düşüncelerini saklamadı. Eski Leon menajeri Sporting Lizbonlu oyuncuyu farklı bir seviyede görüyor.



'KEREM'E GELİNCE...'



Kerem Aktürkoğlu'na gelince... Carlos Freitas, Türk yıldızın kalitesini gizlemiyor. Ancak onu transfer için farklı bir tercih seviyesine koyuyor. Freitas, Aktürkoğlu'nu Gyökeres ile aynı transfer seviyesine koymayacağını belirterek, 'Onu aynı seviyeye koymam. Piyasada mali açıdan bu ağırlığa sahip bir oyuncudan bahsetmiyoruz' dedi."



11 MAÇTA 11 GOLE KATKI



Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 11 maça çıktı. Millî futbolcu, söz konusu 11 mücadelede 8 gol 3 asistle oynayarak 11 gole direkt katkı sağladı.







