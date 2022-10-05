Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:
7 Ekim Cuma:
20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Ozan Ergün
8 Ekim Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor: Cihan Aydın
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç
19.00 Eyüpspor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
9 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Caner Ak
16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: Adem Cinek
19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:
7 Ekim Cuma:
20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Ozan Ergün
8 Ekim Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor: Cihan Aydın
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç
19.00 Eyüpspor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
9 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Caner Ak
16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: Adem Cinek
19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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