Son dakika transfer haberleri: Sporx Transfer Özel Sayfası'nda

Türkiye'de ve Avrupa'da son dakika transfer haberleri Sporx.com'da hayat bulmaya devam ediyor.
Deneyimli editör ekibi, Türkiye'nin spor ile teması yüksek olan tüm illerinde muhabir yapılanması ve Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesindeki gazete, dergi, televizyon ayaklarından bire bire içerik akışını sağlayarak kullanıcıları ile son dakika transfer haberlerini buluşturmaya devam eden Sporx.com, bu transfer döneminde de fark yaratmaya devam ediyor.
Sporx'in Transfer Özel Sayfası'nda sadece en güncel transfer haberlerini takip edebilir, takım bazlı incelemelerde bulunabilir, takımınızın transferli kadrosunu kurabilir, hangi takımın, hangi transferi gerçekleştirdiğini görebilirsiniz.
SPORX TRANSFER ÖZEL SAYFASI! BURADA!
Ayrıca Sporx Mobil Uygulaması'nı yükleyip, "Son dakika Transfer Haberleri'nden" anında haberdar olabilirsiniz. Mobil uygulamamızda sizleri sürprizler bekliyor!
Deneyimli editör ekibi, Türkiye'nin spor ile teması yüksek olan tüm illerinde muhabir yapılanması ve Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesindeki gazete, dergi, televizyon ayaklarından bire bire içerik akışını sağlayarak kullanıcıları ile son dakika transfer haberlerini buluşturmaya devam eden Sporx.com, bu transfer döneminde de fark yaratmaya devam ediyor.
Sporx'in Transfer Özel Sayfası'nda sadece en güncel transfer haberlerini takip edebilir, takım bazlı incelemelerde bulunabilir, takımınızın transferli kadrosunu kurabilir, hangi takımın, hangi transferi gerçekleştirdiğini görebilirsiniz.
SPORX TRANSFER ÖZEL SAYFASI! BURADA!
Ayrıca Sporx Mobil Uygulaması'nı yükleyip, "Son dakika Transfer Haberleri'nden" anında haberdar olabilirsiniz. Mobil uygulamamızda sizleri sürprizler bekliyor!