Somaspor evinde çıkış peşinde

Somaspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta çıkış aradığı Beyoğlu Yeni Çarşıspor maçında evinde 3 puan hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Somaspor evinde çıkış peşinde
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28 Eylül 2024 15:10
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kaybeden Somaspor yarın 5'nci hafta maçında evinde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda pazar günü saat 16.00'da başlayacak müsabakada Mertcan Erölmez düdük çalacak.

Sıralamada 4 puanla 11'inci basamakta yer alan Somaspor'da teknik direktör Erman Güraçar, Beyoğlu maçını çıkış maçı olarak gördüklerini söyledi.

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