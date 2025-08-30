Solskjaer'in ayrılığı Avrupa'da yankı buldu

Beşiktaş'ta Konferans Ligi'nde Lausanne'a elenilmesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.
Solskjaer'in Beşiktaş'tan ayrılığı, Avrupa basınında geniş yankı buldu.
İşte Avrupa basınında Solskjaer'in ayrılığı hakkında atılan başlıklar:
Daily Mail: Solskjaer'in Türkiye macerasında yedi ay sürdü.
News18: Solskjaer'in çalkantılı dönemi noktalandı.
BBC: Beşiktaş, Konferans Ligi yenilgisi sonrası Solskjaer'i kovdu
