Solskjaer'den Manchester United cevabı!

Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz ekibi için gelen soruya cevap verdi.
Solskjaer, "Manchester United'a geri dönmek ister misiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Başka teknik direktörler ve takımlar hakkında konuşmayı sevmiyorum ama evet, isterim." dedi.
51 yaşındaki teknik adam, 2019-2021 yılları arasında İngiliz ekibini çalıştırmıştı. Solskjaer, Manchester United'dan ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.
Solskjaer, "Manchester United'a geri dönmek ister misiniz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Başka teknik direktörler ve takımlar hakkında konuşmayı sevmiyorum ama evet, isterim." dedi.
51 yaşındaki teknik adam, 2019-2021 yılları arasında İngiliz ekibini çalıştırmıştı. Solskjaer, Manchester United'dan ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.