Sofyan Amrabat'tan Galatasaray maçı açıklaması!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçın ardından yeni transfer Sofyan Amrabat, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sofyan Amrabat'tan Galatasaray maçı açıklaması!
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15 Eylül 2024 19:37
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçta oyuna sonradan dahil olan yeni transfer Sofyan Amrabat, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Amrabat, yaptığı açıklamada "Geleli çok zaman olmadı, takımla birlikte ilk 3 antrenmana çıktım. Bugün de sahadaydım. Bana göre güçlü, zor bir takıma karşı oynadık. Taraftarlar, kendi evimizde oynuyormuş atmosferi yarattı. Isınmadan maç sonuna kadar hiçbir şekilde susmadılar. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Umarım onları mutlu etmeye devam ederiz." dedi.

GALATASARAY DERBİSİ AÇIKLAMASI

Galatasaray derbisi ile ilgili de konuşan Faslı futbolcu, "Bu derbiyle ilgili çok şey duydum. Konsantrasyonu yüksek, güçlü bir maç olacağını düşünüyorum. Amacımız sahada güzel bir oyun ortaya koymak ve taraftarımızı mutlu edecek sonuç almak. Sabırsızlanıyoruz bu maç için." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ FİT HİSSEDİYORUM"

Kendi ile ilgili değerlendirme de yapan Amrabat, "Fiziksel anlamda fit olduğumu söyleyebilirim. Takıma henüz geldim, elbette adaptasyon için bir süre gerekecek. Bu normal ama Fiorentina ve milli takımda maç oynadım. Kendimi fit hissediyorum." sözlerini sarf etti.

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