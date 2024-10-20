Sofyan Amrabat: "Fenerbahçe'ye bu yüzden geldim"

Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maç öncesinde Faslı yıldız Sofyan Amrabat'tan açıklama geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sofyan Amrabat: 'Fenerbahçe'ye bu yüzden geldim'
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20 Ekim 2024 14:07
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, Sarı-Lacivertliler'in deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maç öncesinde açıklama yaptı.

"FENERBAHÇE'YE BU YÜZDEN GELDİM"

Teknik direktör Mourinho'nun önliberonun yanı sıra stoper mevkiinde de kullandığı Amrabat, "Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. Fenerbahçe'ye de o nedenle geldim. Çalıştığım teknik adamların benden istediklerini yerine getirmek en büyük özelliğim. Mourinho da benden ne isterse ben orada oynarım ve her şeyimi ortaya koyarım. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Samsunspor maçı var. Arkadaşlarımla güçlerimizi birleştirip, bu işin de üstesinden geleceğiz" şeklinde yorumda bulundu. 


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MUHTEMEL 11'LER

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Holse, Bennasser, Ntcham, Muja, Emre, Mouandilmadji

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko



 

 

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