Championship takımlarından Watford'un yeni teknik direktörü Slaven Bilic oldu.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Hırvat teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Kulübün sahibi Gino Pozzo, Bilic için açıklamasında, "Yönetim kurulu tarafından alınan tüm kararlarda olduğu gibi, bu değişikliğin kulübün yararına olacağına inanıyorum. Slaven Bilic, Premier Lig'e yükselme deneyimi olan bir teknik adam ve onunla sözleşme imzaladık" ifadelerini kullandı.



2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, İngiltere'de ise daha önce West Ham United ve West Bromwich Albion'da görev yapmıştı.





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