Sivasspor'un konuğu Ümraniyespor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Ümraniyespor maçı öncesi Leke James ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Ümraniyespor maçı öncesi Leke James ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ