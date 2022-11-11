Sivasspor'un konuğu Ümraniyespor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un konuğu Ümraniyespor
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11 Kasım 2022 14:58
Leke James
Leke James
Sivasspor
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Ümraniyespor maçı öncesi Leke James ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.

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