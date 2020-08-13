Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştı

Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam edecek.

Haber; AA
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2020 15:07
Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adam ile yarın saat 11.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek törenle resmi sözleşme imzalanacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, 2010-2011, 2011-2012 ve 2019-2020 sezonlarında Sivasspor'u çalıştırmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay yönetiminde geçen sezon ligi 60 puan toplayarak 4. sırada tamamlamıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için