Trendyol Süper Lig 2. hafta maçınnda Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 2-1 kazandı.



Karşılaşmada Kayserispor, Miguel Cardoso'nun 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor'dan bu gole yanıt gecikmedi. Konuk ekip, 17. dakikada Uros Radokovic ile skoru eşitledi ve ilk yarı berabere bitti.



İkinci yarının başında Sivasspor'da tekrar sahneye çıkan savunma oyuncusu Uros Radokovic, takımını 2-1 öne geçirdi.



4.5 DAKİKALIK İNCELEME



Kayserispor'un 90+1'de Boa Morte ile bulduğu gol, 4.5 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi ve karşılaşma bu şekilde sonuçlandı.



Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 74. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 4 yaptı. İlk haftayı BAY geçen Kayserispor ise ilk maçında puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki maçında Sivasspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada gelişen Sivasspor atağında, Emirhan Başyiğit'in pasında kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kalan Pritchard'ın vuruşunda, Bilal Bayazıt topu çeldi.



11. dakikada Ramazan Civelek'in pasında Cardoso, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun şutunda, Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.



14. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Bourabia'nın pasında Cardoso, ceza sahasında kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.



17. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Gelişen Sivassapor atağında Charisis'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Radakovic, önüne gelen topu ağlara gönderdi: 1-1.



32. dakikada Sivasspor ceza sahası dışında topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ramazan Civelek'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



50. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol taraftan kazanılan kornerde Pritchard'ın ceza sahasına gönderdiği topa Radakovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.



59. dakikada gelişen Kayserispor atağında, ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.



90+7'nci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, ceza sahasına yapılan ortada Bahoken'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Turgut Doman, İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncık



Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek (Dk. 78 Ali Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 62 Boa Morte), Bourabia (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Mane (Dk. 62 Bahoken), Cardoso



Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit (Dk. 84 Camara), Uğur Çiftçi, Emrah Başsan (Dk. 80 Poungouras), Charisis (Dk. 90+6 Ziya Erdal), Turgunboev, Pritchard (Dk. 80 Bieganski), Manaj (Dk. 90+6 Bekir Turaç Böke)



Goller: Dk. 14 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 17 ve 50 Radakovic (Net Global Sivasspor)



Kırmızı kart: Dk. 74 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 21 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 87 Bieganski (Net Global Sivasspor)





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