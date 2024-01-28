Sivas'ta kırmızı kart çıktı!

Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşı karşıya geldiği maçta ev sahibi ekibin teknik direktörü Bülent Uygun kırmızı kart gördü.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivas'ta kırmızı kart çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2024 17:55
Son güncelleme 28 Ocak 2024 17:58
Tredyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekipte teknik direktör Bülent Uygun, orta sahada yaşanan ikili mücadele sonrası sert itirazlarda bulundu ve kırmızı kart gördü. Uygun, hakem kararlarına şiddetli itirazları sonucunda 80 ve 83. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Sivasspor teknik direktörü, mücadelenin kalan kısmında maçı tribünden takip etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery