Sivas'ta kırmızı kart çıktı!

Tredyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekipte teknik direktör Bülent Uygun, orta sahada yaşanan ikili mücadele sonrası sert itirazlarda bulundu ve kırmızı kart gördü. Uygun, hakem kararlarına şiddetli itirazları sonucunda 80 ve 83. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.
Sivasspor teknik direktörü, mücadelenin kalan kısmında maçı tribünden takip etti.
Ev sahibi ekipte teknik direktör Bülent Uygun, orta sahada yaşanan ikili mücadele sonrası sert itirazlarda bulundu ve kırmızı kart gördü. Uygun, hakem kararlarına şiddetli itirazları sonucunda 80 ve 83. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.
Sivasspor teknik direktörü, mücadelenin kalan kısmında maçı tribünden takip etti.