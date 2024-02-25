Sinan Kaloğlu'ndan hakemlere eleştiri!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 1-1 berabere biten Manisa FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Sinan Kaloğlu, son dakikada buldukları gol sonucu aldıkları bir puandan dolayı oyuncularını tebrik etti.



"Oyuncularım son dakikaya kadar da mücadeleyi bırakmadılar." diyen Kaloğlu, "Aslında oyunun geneline baktığımızda kazanması gereken takım bizdik. Ama son vuruşları final öncesi pasları birazcık daha dikkatli olsaydık daha farklı olabilirdi. Oyuncuların mücadelesinden memnunum. Onlarla da gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Müsabakada bir penaltılarının hakem tarafından verilmediğini savunan Kaloğlu, "Rakibe bir penaltı verildi ve doğruydu. Ama bizim de bir penaltımız vardı. Melih'e yapılan hareket yüzde 100 penaltıydı. Hakem kardeşlerimiz daha dikkatli olmalarını diliyorum. Çünkü son üç haftadır, dört haftadır her maçta bir penaltımız var yüzde yüz ve alamıyoruz bu penaltıları. Umarım bu son olur. Bize karşı sadece adil olsunlar istiyoruz. Maalesef son üç haftada da bu kararlar bizim aleyhimize oldu" diye konuştu.





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