Brooklyn Nets guardı Ben Simmons, takımları "soyduğunu" söyleyen sosyal medya trollerinin "saygısızlık" yaptığını söyledi.



Simmons, New York Post'tan Brian Lewis ile yaptığı bir sohbette, 177 milyon dolarlık sözleşmesine layık olmadığına inananlara şu sözlerle karşılık verdi:



"İnsanlar benim takımları soyduğumu falan söylüyor. Ama hayır. O sözleşmeyi aldığımda, çok yüksek bir seviyede oynuyordum. Ne yazık ki sonra sakatlıklarım oldu. Ama bunları söylemek saygısızlıktır. İstediklerini söyleyebilirler fakat bununla yaşamak zorundalar. Günün sonunda bu söyledikleriniz size geri dönecektir."



28 yaşındaki oyuncu ayrıca, yeni sezona hazırlık yaparken dış gürültüyü susturmak umuduyla sosyal medyadan uzak durduğunu ise sözlerine ekledi:



"Bana göre, herkesin ne söylediğini gördüğünüz bir sosyal medya platformunda olmak veya birinin sürekli kendisi hakkında bir şeyler okuması, sağlıklı bir şey değil. Şahsen Twitter'a veya X'e girmiyorum çünkü bana bir faydası yok."



Simmons, Philadelphia 76ers'ta oynarken imzaladığı beş yıllığı 177 milyon dolarlık anlaşmanın son yılı olan bu sezon tam 40,3 milyon dolar kazanmaya hazırlanıyor. Şubat 2022'de Nets tarafından alındıktan sonra, zihinsel sağlık sorunları ve sırtındaki iki ameliyat nedeniyle takım için 246 normal sezon maçından 189'unu kaçıran Simmons, 2023-24 sezonunda yalnızca 15 maç forma giyebilmişti.



Son yıllarda sahada olmamasına rağmen Simmons, genç ve yeniden yapılanan Brooklyn takımının en deneyimli oyuncularından biri konumunda ve yeni Nets başantrenörü Jordi Fernandez ise, şu ana kadar kendisinden gördükleriyle mutlu olduğunu belirtmişti.



Simmons ve Nets, 2024-25 sezonunu 23 Ekim'de Atlanta Hawks'a karşı açacak.



