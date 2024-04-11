NBA başkanı Adam Silver, bahisle suçlanan Toronto Raptors oyuncusu Jontay Porter'a sert bir ceza verebileceğini ve NBA'den men edebileceğini açıkladı.



Silver, yakın zamanda oynadığı maçlara bahis oynadığı bildirilen Porter'ın dahil olduğu skandala değindi.



Porter'ın eylemini "affedilemez bir günah" olarak nitelendiren Silver, Raptors oyuncusuna NBA'de kariyer yasağı getirebileceğini belirtti:



"Disiplin gücüm oldukça geniş çaplı. NBA'de suçlandığı şey, affedilemez günahlardan biri. Gidebileceğim en uç nokta onu ligden banlamak olacaktır. Burada sahip olduğum yetki düzeyi budur, çünkü bundan daha ciddi bir şey yok.



Spor bahislerinde hoş olmayan davranışların, hatta yasa dışı davranışların olması yeni bi şey değil. Eğer disipline edilmiş bir ortamınız varsa, bunu tespit etme şansınız, tüm bahislerin yasa dışı olarak oynanması durumunda olduğundan daha yüksek olacaktır."



NBA'de spor bahislerindeki artış, Cleveland Cavaliers başantrenörü JB Bickerstaff'ın bahislerin kişisel hayatlarında yol açtığı sorunlar hakkında konuşmasının yanı sıra, taraftarların bahislerinin başarısız olması durumunda oyuncuları ve koçları tehdit bile edebilmesi nedeniyle bu etkileşimin kalıcı olarak değişmesine yol açmıştı.





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