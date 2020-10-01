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Shaq ve Wade, Finaller MVP'si kupalarına bahse girdiler!

Eski Miami Heat yıldızları Dwyane Wade ve Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers - Miami Heat NBA Finalleri serisi için, Finaller MVP'si ödüllerini ortaya koyarak bahse girdiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Miami Heat yıldızları Dwyane Wade ve Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers - Miami Heat NBA Finalleri serisi için, Finaller MVP'si ödüllerini ortaya koyarak bahse girdiler.

Shaq ve Wade'in toplamda yedi NBA şampiyonluğu bulunuyor. O'Neal, Lakers ile üç ve Heat ile bir şampiyonluk kazanırken, bu seride Los Angeles'ı tercih etti. Wade ise üç yüzük kazanmasına yardımcı olduğu takıma sadık kaldı.

O'Neal, Wade'e, "Heat kazanırsa, sana kupalarımdan birini veririm" şeklinde konuştu.

Üç adet NBA Finaller MVP'si ödülü olan O'Neal'ın aksine, yalnızca bir kupaya sahip olan Wade ise şu yanıtı verdi:

"Lakers kazanırsa, kupayı alabilirsin."

Shaq, 2006 Finaller MVP'sini kendisiyle kazanan Wade ile Miami'de üç buçuk yıllık başarılı bir dönem geçirmişti.


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