Shaq: "Mitchell'ı test etmiştim sadece"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell hakkındaki yorumlarına değindi ve kendisini "yalnızca test ettiğini" söyledi.



Bir ay önce Shaq, Mitchell'a, Jazz'i bir sonraki seviyeye taşımak için gereken yeteneğe sahip olmadığını düşündüğünü söylemişti. Mitchell, yorumlarından etkilenmemiş ve hayatına devam etmiş olsa da, NBA topluluğunun geri kalanı, sürekli olarak genç oyuncularla uğraştığı için Shaq'a büyük tepki göstermişti.



Shaq, "The Rich Eisen Show"da konuştu ve tek amacının Mitchell'ın kendisini göstermesini sağlamak olduğunu belirtti:



"Bir lider olarak, bazen adamları biraz kızdırmanız gerekebiliyor. Bir çok insan bunun benim için kişisel olduğunu düşünüyor. Asla değil. Bir sürü işim gücüm var, bunu kişisel hale getiremem. Ama bize objektif olmamız için para ödeniyor ve o seviyede olmadığı da kendi fikrimdi. Lakin şu anda o seviyede oynuyor, yani dediklerim işe yaramış. Bir soyunma odası lideri olarak, olmasını sağlamanız gereken şey de tam olarak budur.



Phil (Jackson) bizimle her zaman böyle konuşurdu ama bütün adamlarla böyle konuşamazdı. Donovan'ı yakından tanımadığım için muhtemelen kelimelerimi biraz daha iyi seçebilirdim, ama hamurunu görmek için kendisini test etmiştim sadece. Onun sert bir çocuk olduğunu ve bunları kaldırabileceğini biliyordum. Şimdi kendisi iyi oynuyor, Utah da iyi oynuyor ve ona iyi dileklerimi sunuyorum."



