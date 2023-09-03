Sevilla, Sergio Ramos ile anlaştı!

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Sergio Ramos için Sevilla'nın devreye girdiği ve oyuncu ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sevilla, Sergio Ramos ile anlaştı!
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03 Eylül 2023 22:18
Adı Galatasaray ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Sergio Ramos'un yeni adresi netleşiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol ekibi Sevilla, boşta olan Sergio Ramos için devreye girdi.

LaLiga ekibinin oyuncunun transferi için anlaşmaya vardığı belirtildi. Ramos kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.

18 YIL SONRA GERİ DÖNECEK

Bu transfer gerçekleşirse Ramos, 18 yıl sonra Sevilla'ya geri dönecek. İspanyol oyuncu, Arabistan ve Türkiye'deki yüksek maaş tekliflerine rağmen daha düşük bir rakama Sevilla'ya transfer olacak.

BOŞTAKİ OYUNCULAR ALINABİLİYOR

İspanya'da transfer dönemi sona erse de boşta olan oyuncular belli bir süreye kadar transfer edilebiliyor.

Oyuncu ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Arabistan ekibi Al-Ittihad da ilgileniyordu.

SERGIO RAMOS KİMDİR?

İspanya'da Sevilla ile profesyonel olan Sergio Ramos ardından gittiği Real Madrid'de efsaneler arasına girmişti. İspanyol devinde tam 16 sezon forma giyen yıldız futbolcu, ardından da iki sezon Paris Saint Germain'de görev yapıp sonrasında boşa çıkmıştı.

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