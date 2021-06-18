'Sesi görenler'de ilk hedef Avrupa şampiyonluğu

Uluslararası alanda elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururlandıran Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nın antrenörü Niyazi Metin, gelecek yıl oynanması planlanan Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşıp 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almayı hedeflediklerini söyledi.



Ay-yıldızlı ekip, Ankara'da 7-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Ankara Cup Turnuvası hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor.



Anterenör Niyazi Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sahalardan uzak kalan sporcularıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Sporcularının yaklaşık 2 yıl sahalardan uzak kaldığını ifade eden Metin, "Pandemi süreci var. Bu nedenle ligler oynanmıyor. Temmuz ayında Ankara Cup Turnuvası var. Bundan dolayı milli takım aday kadrosunu topladık. Seçme yapacağız ve ikinci kampımıza başlayacağız. Akabinde de Ankara'daki turnuvaya katılacağız." diye konuştu.



Uluslararası alanda birçok başarıya sahip olduklarını vurgulayan Metin, şunları kaydetti:



"Federasyonumuzun gözde branşlarından bir tanesiyiz. 2013'te Avrupa üçüncüsü, 2015'te Avrupa şampiyonu olduk. Çok sayıda başarımız var. Önümüzdeki süreçte bu çıtayı daha da yükseltmek istiyoruz. Arkadaşlarımız bu süreçte spordan uzak kaldı ama görüyoruz ki kısa sürede beklediğimiz seviyenin daha da üzerine çıktılar. Mücadele seviyeleri üst düzeyde. İstekli ve arzulular. Mazeret göstermeden en iyisini vermeye çalışıyorlar. Avrupa Şampiyonası iptal olmuştu. Önümüzdeki yıl oynanması planlanıyor. Hedefimiz orada başarılı olup paralimpik oyunlarına kota almak."



- Abdullah Sümer: "Fransa'da düzenlenecek oyunlara gitmek istiyoruz"



Milli futbolculardan Abdullah Sümer, 16 yaşında görme engelliler okulundayken futbola başladığını ve ay-yıldızlı forma ile sayısız başarıya ulaştığını söyledi.



Avrupa'daki diğer takımlara göre genç bir jenerasyon olduklarını ve geride kalan yıllarda elde ettikleri uluslararası başarıları yinelemek istediklerini dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Arda Turan gibi, Burak Yılmaz gibi, Cengiz Ünder gibi biz de futbol oynuyoruz, sadece görme engelliyiz, farkımız bu. Biz de milli takımız. 2012'de İngiltere'de düzenlenen oyunlara katıldım. 2013'te Avrupa'da üçüncü, 2015'te de Avrupa şampiyonu olduk. Şimdi de Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. 2024'te Fransa'da düzenlenecek oyunlara gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ay-yıldızlı bir diğer oyuncu Hasan Şatay ise futbolu çok sevdiğini ve milli formayı terlettiği için gururlu olduğunu belirtti.



2014'ten itibaren milli takım formasını giydiğini anlatan Hasan Şatay, "Futbol oynamayı gerçekten çok özlemişiz. 2015'te Avrupa şampiyonu olmuştuk, bunu tekrar etmek istiyoruz. Ben görme engelliler okulunda okudum. İlkokulda kendi aramızda oyun oynarken topa poşet takardık. Zilli topla sonradan tanıştım. 2012'de arkadaşlarımın tavsiyesiyle kulübe gittim, sonuçta buralara geldim." diye konuştu.



