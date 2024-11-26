Servet Çetin'den transfer açıklaması

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Servet Çetin'den transfer açıklaması
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26 Kasım 2024 00:56
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, maçın ardından açıklamalarda bulundu yaptı.

Servet Çetin, beraberliği düşünmediklerini ve maçın başından sonuna kadar sürekli oynayan taraf olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında biz buraya kazanmak için geldik, beraberliği hiç düşünmedik. Maçın başından sonuna kadar sürekli oynayan taraf olduk, topa hakim olmaya çalıştık. Bence 2 haftadır da bunu iyi gösteriyoruz. Gol bölgelerinde sıkıntılarımız var, oraya kadar getiriyoruz topu hem sonuçlandırma hem de son paslarda sıkıntılarımız var, bunu geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah devre arasına kadar o bölgelere de biraz takviye yaparsak çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum."

Iğdır maçını değerlendiren Çetin, "Bugün 1-0 mağlup duruma düştük, oynamaya devam ettik, 1-1'i yakaladıktan sonra da golü düşündük. Tamamen yaslanıp da 1 puan alalım gayesinde olmadık olmayız da. Çünkü biz içeride, dışarıda oynayan, kazanmaya çalışan ekip olacağız. İnşallah bu oyunumuzun üstüne koyacağız. Çok kısa süredir çalışıyoruz ama oyuncu arkadaşlarımızı gerçekten çok tebrik ediyorum." diye konuştu.

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