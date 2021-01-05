Sergio Ramos: 'PSG, Messi'yi alacağını söyledi'

Real Madrid ile yeni sözleşme için anlaşamayan Sergio Ramos ve Barcelona'dan ayrılacağı kesinleşen Lionel Messi'nin sezon sonunda birlikte Paris Saint-Germain'e transfer olacağı iddia edildi.



İspanya'dan El Chiringuito TV'nin hahberine göre; Sergio Ramos, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile geçtiğimiz hafta çarşamba günü sözleşme için bir araya geldi. Sergio Ramos, 1 yıllık sözleşmeyi kabul etmeyeceğini Perez'e iletti. 34 yaşındaki oyuncu 12 milyon euroluk sözleşmesinin en az 2 yıl uzatılmasını talep etti.



Haberin detayında, Ramos'un Florentino Perez'e, "PSG, bana 12 milyon euro'dan çok daha fazla bir ücret önerdi. Üstelik, Lionel Messi'yi de transfer edeceklerini söylediler." dediği yazıldı.



Florentino Perez ise Sergio Ramos'a 1 yıldan fazla sözleşme istiyorsa maaşında indirim yapması gerektiğini iletti ve istediği şartları kabul etmeyeceğini belirtti.



