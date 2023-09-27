Sergio Ramos'a hırsızlık şoku!

Sevilla forması giyen Sergio Ramos, hırsızlık şoku yaşadı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Ramos'un evi Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç sırasında soyuldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sergio Ramos'a hırsızlık şoku!
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27 Eylül 2023 17:20
Son güncelleme 27 Eylül 2023 18:24
Paris Saint-Germain'in ardından yetiştiği kulüp Sevilla'ya geri dönen Sergio Ramos, hırsızlık olayıyla gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Ramos'un 20 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç sırasında evi soyuldu.

Soygun sırasında, Ramos'un yaşları 3 ile 8 arasında değişen 4 çocuğunun da evde olduğu ancak çocukların bir zarar görmedikleri aktarıldı.

Hırsızların, tüm güvenlik önlemlerini geçtikten sonra evden; lüks saatler, değerli eşyalar ve mücevherler aldıkları kaydedildi. Toplam hasarın ise şu an için bilinmediği ifade edildi.

37 yaşındaki futbolcu, Sevilla ile sözleşme imzalamasının ardından İspanyol ekibinde 2 maçta sahaya çıktı.



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